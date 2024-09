Ceará x Vila Nova: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Vila Nova entram em campo, às 18h30, deste domingo (22), em confronto direto na parte de cima da tabela da Série B. No confronto pela 28ª rodada da competição, o Vozão tenta quebrar sequência negativa diante de um adversário que terminou a última rodada no G-4. O duelo decisivo acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

Veja também Jogada Ceará é uma das piores defesas da Série B: o que corrigir para o acesso? | Cearácast Jogada Ceará tem saldo de gols negativo como visitante com Léo Condé; veja números Jogada Ceará vive ‘momento desconfortável’ na Série B após derrotas seguidas, diz Condé Jogada Ceará divulga venda de ingressos para jogo contra Vila Nova-GO, com preços a partir de R$15

O time de Léo Condé vem de duas derrotas seguidas fora de casa. No meio da semana, a equipe alvinegra perdeu para o Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira, e viu a distância para os quatro primeiros colocados aumentar. Depois de 27 rodadas, o Vozão soma 39 pontos na segundona e ainda busca o equilíbrio para manter o melhor ataque e a sair do posto de quarta pior defesa da Série B.

O adversário goiano chega para o confronto depois de bater a Chapecoense, por 3 a 2, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pular para os 45 pontos e permanecer no G-4. Os gols da vitória foram marcados por Alesson, duas vezes, e Júnior Todinho. Nos últimos dez jogos, a equipe soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, SporTV e Amazon Prime, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXAS E RETORNO NO VOZÃO

Para o compromisso deste domingo, Léo Condé teve apenas dois dias de treinamentos depois da derrota para o Coritiba. O Vovô não poderá contar com Richard, que rompeu os ligamentos do tendão de Aquiles e passará por cirurgia, desfalcando o time pelo restante da temporada. Com isso, Bruno Ferreira é quem deve assumir a titularidade na meta alvinegra.

Além do goleiro, o meia paraguaio Recalde tomou o terceiro amarelo na última rodada e cumpre suspensão automática. Por outro lado, o Ceará conta com a volta de Lourenço, que cumpriu suspensão diante do Coritiba, e briga por titularidade com Richardson e De Lucca.

VOVÔ MANDANTE

Em busca de voltar a vencer na competição, o Ceará tem ainda seis jogos decisivos em casa e outros cinco longe da capital cearense. Como mandante na Série B, o Vozão somou 27 pontos de 39 disputados até aqui. Com 69,2% de aproveitamento, o time alvinegro é o oitavo melhor mandante.

Em 13 partidas em casa, o Ceará tem 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 23 gols marcados e 13 gols sofridos. Nas duas últimas oportunidades com o apoio do seu torcedor, o vovô venceu Novorizontino e Operário.

Além do Vila Nova, o Ceará encara Brusque, Ponte Preta, Paysandu, Avaí e América Mineiro. Depois da derrota para o Coxa, o próprio técnico Léo Condé avaliou a necessidade dos pontos dentro de casa para manter viva a chance de acesso em 2024.

“Restam 11 jogos, seis no Castelão. De suma importância fazer o dever de casa, conseguir vencer em casa e buscar uma melhora longe de casa. Temos dois jogos em casa, temos que ir por partes, primeiro se mobilizar para tentar vencer essa boa equipe do Vila Nova, talvez possa até diminuir a distância. [...] Das quatro próximas partidas, vamos ter três no Castelão, um jogo contra o Sport, clássico nordestino. A gente tem uma possibilidade boa de pontuar, pede a compreensão e o apoio do torcedor para criar uma mobilização grande para esses jogos”, avaliou. Léo Condé técnico do Ceará

COMO CHEGA O TIGRE?

A vitória suada na última rodada, sobre a Chape, fez o Vila Nova ultrapassar Sport e Mirassol e retornar ao G-4. Para o compromisso desta noite, Luizinho Lopes não poderá contar com o atacante Júnior Todinho, que tomou o terceiro amarelo, e cumpre suspensão automática. Porém, o treinador tem o retorno do volante João Vitor.

Melhor mandante na segundona, o Vila Nova não tem o mesmo aproveitamento como visitante, sendo o 7º pior da Série B. De 39 pontos disputados fora de casa, o Vila Nova somou apenas 9. No recorte de 13 partidas longe de Goiânia, o time colorado tem 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, com 9 gols marcados e 21 sofridos.

O Tigrão é dono do sexto melhor ataque da competição com 33 gols. Com os dois marcados contra a Chapecoense, Alesson se juntou a Henrique Almeida na artilharia do time na Série B, com seis tentos feitos cada. Depois deles, Júnior Todinho balançou as redes em cinco oportunidades e Emerson Urso marcou três vezes.

Entre os velhos conhecidos do futebol cearense, o Vila conta com Juan Quintero e Igor Henrique, que atuaram pelo Fortaleza. Hoje, com 37 anos, e atuando no setor ofensivo, Apodi é outro que passou por aqui, mas defendendo as cores do Alvinegro. O atleta tem recebido poucas oportunidades nas últimas partidas sob o comando de Luizinho.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davis; João Vitor, Arilson, Cristiano e Igor Henrique; Alesson e Henrique Almeida. Técnico: Luizinho Lopes.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X VILA NOVA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 22/09/24 (domingo)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Diego Pombo Lopez (BA)