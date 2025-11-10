Diário do Nordeste
Léo Condé chega a 80 jogos no comando do Ceará com regularidade e disciplina

Profissional chegou ao clube em junho de 2024

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O técnico Léo Condé chegou aos 80 jogos no comando do Ceará com um trabalho que apresenta duas características importantes para um time focado em crescer da melhor forma: regularidade e disciplina. A marca foi celebrada com a vitória inédita do Alvinegro na capital paulista, diante do Corinthians, pelo Brasileiro. As equipes se enfrentaram no último domingo (9). O profissional chegou ao clube no meio da temporada de 2024, quando a equipe ainda estava na Série B, e tem visto os frutos de um trabalho consolidado.

O profissional é o terceiro técnico a estar há mais tempo no comando de um mesmo time entre os treinadores da primeira divisão nacional. São quase 15 meses liderando a equipe cearense à beira do campo. Ele é superado apenas por Abel Ferreira (356), do Palmeiras, e Rogério Ceni (153), do Bahia.  Além deles, apenas outros três seguem no comando das respectivas equipes no Brasileiro desta temporada: Léo Jardim (Cruzeiro), Rafael Guanaes (Mirassol) e Filipe Luís (Flamengo).

Ao todo, Condé soma 38 vitórias, 16 empates e 26 derrotas no comando do Vovô. O aproveitamento é de 54,1%. Em 2024, ele conquistou o primeiro título estadual com a equipe diante do maior rival, o Fortaleza, e o acesso para a primeira divisão após dois anos de Série B. 

Nesta temporada, o treinador levou o grupo ao bicampeonato Cearense contra o mesmo Tricolor, além da semifinal da Copa do Nordeste. O grupo também participou da Copa do Brasil, mas acabou eliminado na terceira fase pelo Palmeiras. 

E por falar em rivalidade, Condé nunca foi derrotado pelo Fortaleza. Liderando o Alvinegro, foram três vitórias e dois empates em cinco partidas disputadas na Série A e no Cearense. 

Na reta final do ano, o técnico busca mais para o Vovô. Se vencer o Internacional na próxima rodada do Brasileiro, o Alvinegro sela a permanência na primeira divisão de 2026 e fica a um passo de confirmar vaga na Sul-Americana. Caso isso ocorra, será outro grande passo para o mineiro, que comanda pela primeira vez um time na principal divisão do futebol nacional. 

Vovô e Colorado se enfrentam nesta quinta-feira (20), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 33ª rodada do Brasileiro. 

Léo Condé - 80 jogos

  • 2025: 55 partidas - 24 vitórias, 13 empates e 18 derrotas
  • 2024: 25 partidas - 14 vitórias, 3 empates e 8 derrotas
  • Total: 38 vitórias, 16 empates e 26 derrotas 

