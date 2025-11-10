Diário do Nordeste
Com contrato no fim, Léo Condé fala sobre futuro no Ceará e chances de renovação

Treinador tem contrato apenas até o fim do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará, no banco de reservas
Foto: Davi Rocha/SVM

Léo Condé, técnico do Ceará, deu declarações sobre o seu futuro à frente do Alvinegro de Porangabuçu. O treinador concedeu entrevista à ESPN Brasil nesta segunda-feira (10), após a vitória do Vovô sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

A gente não abriu conversa ainda, porque todos estão muito mobilizados no sentido de cravar essa permanência. E aí, naturalmente, é vontade da minha parte, creio eu que também da direção, mas no momento oportuno a gente espera conversar e quem sabe dar prosseguimento a esse trabalho que a gente iniciou o ano passado.
Léo Condé
Técnico do Ceará

Na entrevista, Condé destacou que sempre pautou os seus trabalhos à frente das equipes na tentativa de fazer trabalhos longevos. Por isso, ele destaca o desejo de permanecer no Ceará. O contrato do técnico vai apenas até o fim da Série A do Brasileirão 2025.

“Realmente tá sendo muito prazeroso esse trabalho aqui à frente do Ceará, com boas pessoas, o presidente João Paulo, a gente tem ótima relação, a torcida também tem se mostrado muito parceira, fantástica, todos os jogos aqui, sempre que possível, Castelão cheio. Então, é o foco total nesse trabalho”, concluiu Léo Condé.

