Léo Condé avalia os dois meses no comando do Ceará e ressalta: 'desafio agora é manter'

O Ceará encostou no G-4 após vencer o Operário-PR em mais um jogo da Série B do Brasileiro. O resultado selou os dois meses do técnico Léo Condé à frente do Alvinegro. A equipe está há quatro partidas sem derrotas e a três pontos da zona de classificação que garante o acesso. O treinador fez um balanço do trabalho realizado na equipe durante esse tempo.

“A gente vai se pautar em números, normalmente é assim. Mas está visível, acho que é do entendimento de todos, que temos conseguido ter boas atuações. Às vezes o resultado vem ou não, igual contra o Mirassol, que fizemos um jogo até melhor do que hoje e perdemos. Infelizmente o futebol tem dessas coisas. Mas, de um modo geral temos conseguido, nesses últimos quatro jogos, fazer partidas equilibradas. Talvez tirando os 10, 15 minutos finais de hoje. Chegaram poucas bolas no gol do Richard, e a gente sempre vem conseguindo manter esse padrão de ter cinco, seis chances claras de gols em quase todas as partidas. Tanto dentro de casa como fora.”, avalia o treinador que chegou ao clube em julho.

“Acho que se fizer o recorte dos últimos jogos, nós teríamos a segunda ou terceira melhor campanha dos últimos dez ou 12 jogos. Só que temos que recuperar alguns pontos que ficaram para trás. De um modo geral, está satisfatório. É claro que o desafio agora é manter esse grau de atuação e principalmente de pontuação, para que a possamos chegar realmente na fase decisiva que são as seis, oito rodadas finais em condições de brigar pelo acesso”, completou Condé em coletiva pós-jogo.

O Alvinegro vem de quatro partidas sem derrotas: venceu CRB, Novorizontino e Operário-PR e empatou com o Amazonas. O time está com 39 pontos e é quinto na tabela. O próximo desafio será diante da Chapecoense, no domingo (15), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Condá.