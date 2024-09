Líder de ranking na Série B, Ceará tem média de público maior que oito times da Série A; veja lista

O Ceará protagonizou nova demonstração de força da torcida alvinegra na vitória contra o Operário-PR por 2 a 1, neste domingo (8), com 47.123 espectadores na Arena Castelão. O público foi o maior registrado na Série B de 2024, que já tem o Vovô como maior média de pagantes. O detalhe: os números deixam a equipe cearense com um índice maior que oito clubes da Série A.

No geral, o time alvinegro tem índice de 23.292 pagantes após 13 jogos. O 2º colocado da Série B no quesito é o Coritiba, com 14.101. Se estivesse na Série A, a equipe estaria na 12ª colocação geral.

Na lista, o Ceará supera até o Botafogo, atual líder do Brasileirão, que tem 20.233 pagantes, e o Vasco, com 18.063. Os demais clubes da 1ª divisão ultrapassados são: Vitória-BA (21.309), Grêmio (14.452), Criciúma (13.435), Juventude (8.981), Atlético-GO (8.790), Cuiabá (5.428) e Bragantino (5.387).

Deste modo, é evidente que a presença alvinegra é uma arma na briga pelo acesso. Com sinergia entre elenco e arquibancada, historicamente, o Vovô cresce de desempenho e transforma a Arena Castelão em aliada na busca pelas vitórias. Na Série B, isso extrapola para o peso da camisa e a representatividade nos torcedores, uma vez que detém 8 dos 10 maiores públicos do torneio.

Resta ao clube aproveitar esse momento e trabalhar para aproximar (e não afastar) o torcedor. Afinal de contas, ser o Time do Povo é característica inerente, vem na raiz do significado de ser Ceará.

Times da Série A com média de público superadas pelo Ceará

Ceará (líder do quesito na Série B): 23.293 pagantes

Vitória (Série A): 21.309 pagantes

Botafogo (Série A): 20.233

Vasco (Série A): 18.063 pagantes

Grêmio (Série A): 14.452 pagantes

Criciúma (Série A): 13.435 pagantes

Juventude (Série A): 8.981 pagantes

Atlético-GO (Série A): 8.790 pagantes

Cuiabá (Série A): 5.428 pagantes

Bragantino (Série A): 5.387 pagantes pagantes