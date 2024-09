Análise: Ceará não se aproxima só do 4º colocado, mas de todo bloco de cima da Série B

A vitória do Ceará diante do Operário/PR na tarde deste domingo no Castelão pela 25ª rodada da Série B era essencial. A equipe precisava manter o momento de ascensão na 'Segundona' pelo alto aproveitamento dos times do G4.

A vitória por 2 a 1 deixou o Vovô em 5º com 39 pontos pontos, embolando de vez a luta pelo acesso para a Série A. É natural que se olhe para o G4, para time que abre o grupo de acesso, que hoje é o Vila Nova/GO, com 42 pontos.

São 3 pontos de diferença para ele, mas o Vovô também reduziu a vantagem para todo o bloco de cima: 1º, 2º e 3º colocados. Isso é uma boa notícia, já que seria muito perigoso ter apenas um perseguidor, ou seja, só uma vaga 'alcançável' no G4.

A diferença para o 3º colocado, Mirassol (42), também é de 3 pontos, para o vice-líder Santos (43) é de 4 pontos e para o líder Novorizontino (44) é de 5.

Ou seja, todos alcançáveis por uma ou duas rodadas 'perfeitas'. Isso indica, para o Alvinegro, que são 4 adversários em potencial, aguardando tropeços deles para entrar no G4.

Legenda: A disputa pelo acesso na Série B está acirrada Foto: KID JUNIOR / SVM

Outros postulantes

Abaixo do Ceará, estão adversários fortes, como Sport (6º com 38 e com 2 jogos a menos), América/MG (38) e avaí (37).

O detalhe é que Sport tem novo técnico, o português Pepa, e o Coelho tem Lisca como novo treinador. E ambos venceram na rodada, sendo adversários também perigosos.

Outros clubes que eram candidatos ao acesso antes da Série B começar, como Coritiba (10ª com 34 pontos) e Goiás (11º com 33) precisarão de uma arrancada para lutar por uma vaga no G4.

A luta pelo acesso promete ser insana até o fim da Série B restando 14 rodadas. O momento do Vovô é ótimo, ninguém pontuou mais que ele nas últimas 10 rodadas e o time de Condé cresce no momento certo.

Veja jogos dos candidatos ao acesso pela 26ª rodada da Série B

Novorizontino x Botafogo-SP

Goiás x Avaí

Brusque x Vila Nova/GO

Mirassol x Amazonas

Operário-PR x Coritiba

Santos x América-MG

Chapecoense x Ceará

Sport x CRB