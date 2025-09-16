Lanús x Fluminense na Sul-Americana: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana
Lanús e Fluminense se enfrentam na Sul-Americana nesta terça-feira (16), pela partida de ida das quartas de final. O jogo será às 21h30, no estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Lanús x Fluminense na Sul-Americana terá transmissão do SBT, na televisão, e do Disney+, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Lanús: Losada; Morgantini, Izquierdoz, Muñoz, Marcich; Medina, Cardozo, Aquino, Salvio; Walter Bou e Marcelino Moreno.
Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.
LANÚS X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA
- Competição: quartas de final da Sul-Americana
- Local: estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG)
- Data: 16/09/2025 (terça-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
