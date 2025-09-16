Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Lanús x Fluminense na Sul-Americana: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:53)
Jogada
Legenda: Foto de Hércules, jogador do Fluminense, durante jogo
Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Lanús e Fluminense se enfrentam na Sul-Americana nesta terça-feira (16), pela partida de ida das quartas de final. O jogo será às 21h30, no estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Lanús x Fluminense na Sul-Americana terá transmissão do SBT, na televisão, e do Disney+, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lanús: Losada; Morgantini, Izquierdoz, Muñoz, Marcich; Medina, Cardozo, Aquino, Salvio; Walter Bou e Marcelino Moreno.

Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.

LANÚS X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quartas de final da Sul-Americana
  • Local: estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG)
  • Data: 16/09/2025 (terça-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
Foto de Hércules, jogador do Fluminense, durante jogo

