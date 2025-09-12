Premiação de Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Fluminense na semifinal da Copa do Brasil

Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Vasco garantiram quase R$ 10 milhões cada em premiação por conta da classificação para a semifinal da Copa do Brasil 2025. Pela vaga nesta fase, cada um dos clubes recebe um valor de R$ 9,92 milhões.

Vasco e Fluminense estão na competição desde a primeira fase, e já somam, cada, mais de R$ 24 milhões em premiação. Já Corinthians e Cruzeiro entraram na terceira fase e somam, cada, pouco mais de R$ 20 milhões em prêmios na competição.

Nas semifinais, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians em um lado da chave, enquanto na outra chave acontece o clássico carioca entre Fluminense e Vasco. Destes duelos sairão os dois finalistas da Copa do Brasil 2025.

As duas equipes que conseguirem chegar à final garantirão uma premiação de pelo menos R$ 33 milhões. Em caso de título, o valor salta para R$ 77 milhões. A Copa do Brasil é conhecida por ser justamente um dos torneios mais rentáveis.