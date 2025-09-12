Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Premiação de Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Fluminense na semifinal da Copa do Brasil

Valores milionários são destinados às equipes que avançam de fase na Copa do Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:29)
Jogada
Legenda: Taça da Copa do Brasil.
Foto: Thais Magalhães/CBF

Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Vasco garantiram quase R$ 10 milhões cada em premiação por conta da classificação para a semifinal da Copa do Brasil 2025. Pela vaga nesta fase, cada um dos clubes recebe um valor de R$ 9,92 milhões.

Vasco e Fluminense estão na competição desde a primeira fase, e já somam, cada, mais de R$ 24 milhões em premiação. Já Corinthians e Cruzeiro entraram na terceira fase e somam, cada, pouco mais de R$ 20 milhões em prêmios na competição.

Nas semifinais, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians em um lado da chave, enquanto na outra chave acontece o clássico carioca entre Fluminense e Vasco. Destes duelos sairão os dois finalistas da Copa do Brasil 2025.

As duas equipes que conseguirem chegar à final garantirão uma premiação de pelo menos R$ 33 milhões. Em caso de título, o valor salta para R$ 77 milhões. A Copa do Brasil é conhecida por ser justamente um dos torneios mais rentáveis.

Assuntos Relacionados
Foto de Lamar Jackson, jogador do Baltimore Ravens, durante jogo na NFL

Jogada

Cuspe, multa, banimento e pedido de desculpas: as polêmicas da NFL na Semana 1

Jalen Carter, Dak Prescott, Lamar Jackson e DeAndre Hopkins são personagens

Daniel Farias Há 10 minutos
Taça e bola da Copa do Mundo em estádio do Catar

Jogada

Copa do Mundo 2026 tem mais de 1,5 milhão inscritos em pré-venda de ingressos

Competição será realizada em três países: EUA, Canadá e México

Redação Há 10 minutos

Jogada

Doping de jogador do Chelsea: contaminação pode ter vindo de boi alimentado com substância proibida

Mykhailo Mudryk pode ser suspenso por até quatro anos

Redação Há 43 minutos
Foto de goleiro do Sport campeão em 87 é condenado por estupro de criança e adolescente

Jogada

Goleiro do Sport campeão em 87 é condenado por estupro de criança e adolescente

Flávio Barros Bruno da Silva recebeu uma sentença de 24 anos de prisão

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de troféu da Copa do Brasil

Jogada

Premiação de Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Fluminense na semifinal da Copa do Brasil

Valores milionários são destinados às equipes que avançam de fase na Copa do Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Osvaldo durante Vitória x Atlético-MG na Série A do Brasileirão

Jogada

Vitória deve ter dupla ex-Fortaleza no ataque contra o Leão; veja provável escalação

Técnico Rodrigo Chagas deve ter pelo menos quatro novidades nos relacionados

Daniel Farias Há 2 horas