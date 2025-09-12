Definidos os semifinalistas da Copa do Brasil; Veja confrontos, datas e análise
Semifinais e Final serão disputadas em dezembro, após o fim da Série A
Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil estão definidos: Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Vasco continuam na luta pelo título da edição de 2025.
A semifinal só será disputada ao fim da Série A. O chaveamento prevê Cruzeiro x Corinthians e Vasco x Fluminense.
Os jogos de ida serão no dia 10 de dezembro e de volta no dia 14.
Os dois jogos da final da Copa do Brasil serão nos dias 17 e 21 de dezembro.
Análise
Como os jogos só acontecerão daqui três meses, o momento dos quatro clubes não importa tanto. Todos vão jogar a Série A até o fim e depois se concentrarem na Copa do Brasil.
Pela ótima campanha na Série A com a vice-liderança, e pelo que jogou contra o rival Atlético/MG (agregado de 4x0), o Cruzeiro é o favorito ao título, em busca do hepta.
O Corinthians é forte, faz uma Copa do Brasil consistente e terá que contar muito com o fator casa para surpreender o Cruzeiro. Serão dois grandes jogos.
O clássico entre Fluminense e Vasco será mais equilibrado. Até porque serão dois jogos no Maracanã. Entre eles não há favorito. O Flu eliminou o Bahia com autoridade e o Vasco superou o favorito Botafogo nos pênaltis.
Títulos
Os quatro clubes semifinalistas já conquistaram a Copa do Brasil.
- O Cruzeiro tem 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018).
- O Corinthians tem 3 (1995, 2002 e 2009).
- O Fluminense venceu em 2007, enquanto o Vasco foi campeão em 2011.