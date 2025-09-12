Definidos os semifinalistas da Copa do Brasil; Veja confrontos, datas e análise

Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil estão definidos: Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Vasco continuam na luta pelo título da edição de 2025.

A semifinal só será disputada ao fim da Série A. O chaveamento prevê Cruzeiro x Corinthians e Vasco x Fluminense.

Os jogos de ida serão no dia 10 de dezembro e de volta no dia 14.

Os dois jogos da final da Copa do Brasil serão nos dias 17 e 21 de dezembro.

Análise

Como os jogos só acontecerão daqui três meses, o momento dos quatro clubes não importa tanto. Todos vão jogar a Série A até o fim e depois se concentrarem na Copa do Brasil.

Pela ótima campanha na Série A com a vice-liderança, e pelo que jogou contra o rival Atlético/MG (agregado de 4x0), o Cruzeiro é o favorito ao título, em busca do hepta.

O Corinthians é forte, faz uma Copa do Brasil consistente e terá que contar muito com o fator casa para surpreender o Cruzeiro. Serão dois grandes jogos.

O clássico entre Fluminense e Vasco será mais equilibrado. Até porque serão dois jogos no Maracanã. Entre eles não há favorito. O Flu eliminou o Bahia com autoridade e o Vasco superou o favorito Botafogo nos pênaltis.

Títulos

Os quatro clubes semifinalistas já conquistaram a Copa do Brasil.