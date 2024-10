Kuscevic exalta trabalho e semelhanças de Vojvoda e Abel Ferreira

O zagueiro chileno Benjamín Kuscevic, do Fortaleza, exaltou o trabalho do seu ex-técnico, o português Abel Ferreira, e de seu atual treinador, o argentino Juan Pablo Vojvoda, em comparação aos técnicos dos demais times brasileiros. Para o zagueiro, que está emprestado ao Leão do Pici até o fim deste ano, a “dedicação e profissionalismo” de ambos é o grande diferencial.

“São duas comissões técnicas, para mim, fora da curva. Trabalhei três anos com o Abel e já tenho oito ou nove meses aqui. E, para mim, a diferença de profissionalismo e dedicação que eles têm (em comparação aos outros técnicos do Brasil) é absurda. Eles conseguem replicar, muito bem, o que vai acontecer numa partida.” Benjamín Kuscevic Zagueiro do Fortaleza

O atleta de 28 anos chegou ao Pici em fevereiro, vindo por empréstimo do Coritiba, e logo se tornou protagonista. Assim, a gestão tricolor tem até dezembro para ativar a cláusula de opção de compra, com valores mantidos em sigilo. Contudo, quando questionado sobre sua renovação com o Tricolor do Pici, o zagueiro preferiu “focar no final da temporada”.

“Sei como é meu contrato. Tenho boa relação com o pessoal daqui. Sei que nesse momento o Fortaleza está preocupado com o time em geral, pois estamos brigando por coisas muito importantes. Todos sabem que estou feliz aqui, após vermos o que será melhor para ambos, chegaremos a um acordo. A torcida foi muito carinhosa comigo. É um clube que gosto demais. Na verdade, é o clube que mais gostei de jogar no Brasil. Gostei muito da cidade também. Honestamente, minha cabeça não está nisso (renovação). Estamos brigando por coisas importantes e minha cabeça está focada no jogo de sábado, e no que tiver de vim daqui para o final do campeonato”, disse Kuscevic.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h30 (horário de Brasília). O Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação na tabela de classificação, somando 60 pontos em 30 partidas. Já o Fortaleza está uma posição atrás do Palmeiras, na terceira colocação, somando 56 pontos em 30 rodadas disputadas.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.