Juventude terá estreia de novo técnico e pelo menos três retornos para duelo com o Fortaleza

O Juventude chega para o duelo contra o Fortaleza com pelo menos um desfalque e três retornos importantes. A equipe também terá a estreia do técnico Fábio Matias, que iniciou o trabalho na equipe esta semana. O time jaconeiro está na zona de rebaixamento e vai encarar o Tricolor do Pici em casa.

Expulso no duelo contra o Flamengo, o meia Nenê está fora do confronto. O time também pode ter outro desfalque, o atacante Lucas Barbosa, que teve uma entorse e participou de todas as atividades do elenco.

O time, no entanto, terá três retornos: o volante Jadson e o meia Jean Carlos voltam após cumprir suspensão automática. Quem deixa o departamento médico e está à disposição para o confronto é o volante Thiaguinho, que se recuperou de uma lesão muscular.

O Juventude é o 18º na tabela, segundo da zona de rebaixamento, com 34 pontos somados. Já o Leão do Pici está em terceiro, com 57 acumulados. As equipes se enfrentam no sábado (2), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.