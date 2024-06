Juventude tem interesse em Guilherme Castilho, do Ceará, mas esbarra em altos valores

O meio-campista Guilherme Castilho, do Ceará, é alvo do Juventude no mercado de transferências. O Diário do Nordeste apurou que a equipe gaúcha tem interesse em contratar o jogador do Vovô por empréstimo.

De acordo com a apuração do Diário do Nordeste, o Juventude considera que o salário que Guilherme Castilho recebe no Ceará está muito acima dos padrões salariais da equipe gaúcha, que por isso encara a negociação como “muito complicada”.

Uma transferência em definitivo, portanto, está fora dos planos do Juventude. A única possibilidade considerada seria a de um empréstimo. Guilherme Castilho tem contrato com o Ceará até a temporada 2027.

Legenda: Guilherme Castilho durante jogo do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Procurado, o Ceará informou que adotou uma postura neste momento de mercado de transferências de não falar sobre nenhuma especulação, seja de contratações, seja de saída de jogadores do elenco alvinegro.

Guilherme Castilho tem 24 anos e chegou ao Ceará na temporada 2024, após ser negociado pelo Atlético-MG com o Vovô. Na atual temporada, Castilho soma 23 jogos, três gols e cinco assistências pelo Alvinegro de Porangabuçu.