Jovem cearense que sobreviveu ao incêndio no Ninho do Urubu vira destaque do Fortaleza Sub-20

Exemplo de superação e recomeço. Assim pode ser definido o início da carreira do jovem Cauan Gomes, de 19 anos. Atualmente jogando no Fortaleza, na categoria sub-20, Cauan é um dos 16 sobreviventes a tragédia no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, no Rio de Janeiro. Em 8 de fevereiro de 2019, um incêndio atingiu o alojamento das categorias de base do Flamengo, no Ninho do Urubu, e matou dez jovens.

Após ser resgatado, Cauan precisou ser hospitalizado, mas teve recuperação rápida e voltou a atuar rapidamente pelo Flamengo ainda no mesmo ano.

Quatro anos após a tragédia, Cauan ainda passa por tratamento psicológico para amenizar a dor emocional. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o jovem evitou falar sobre o assunto, mas deixou marcado no seu corpo tudo o que viveu naquele 8 de fevereiro. Como forma de homenagem, Cauan tatuou o nome dos dez amigos que morreram no Ninho do Urubu.

RECOMEÇO E APOIO DO PAI

Cauan iniciou sua carreira no futsal do Fortaleza, no projeto Leõezinhos. O jogador também atuou em clubes como Santa Cruz/CE, Estação/CE e Flamengo/RJ. Apesar de ter chegado onde todo jogador pensa em estar um dia, Cauan, quando ainda vestia a camisa do Rubro-Negro, já tinha vontade de retornar ao futebol cearense, desejo esse que se concretizou.

Em 2021, de volta para sua "casa", como se referiu ao tricolor, para atuar na categoria Sub-17 do futebol, Cauan teve a resposta da escolha que havia feito. O jogador fez sua melhor temporada vestindo a camisa do Fortaleza. Ao total, esteve em campo em 22 oportunidades, com 1.585 minutos jogados e marcando 19 gols. O jogador foi um dos destaques daquela temporada.

Legenda: Cauan Gomes, sobrevivente da tragédia do Ninho do Urubu se torna um dos destaques das categorias de base do Fortaleza Foto: Ismael Soares / SVM

"Eu saí muito cedo do futsal do Fortaleza e quando eu cheguei no Flamengo, passei alguns anos lá e já tinha vontade de voltar. Quando eu cheguei aqui tive umas metas para bater e graças a Deus eu bati. Fui campeão cearense, fui campeão da Copa Seromo, tive ótimas atuações pelo Brasileiro Sub-17 e o que eu posso falar sobre o Fortaleza é que eu sou cria daqui, então aqui é minha casa"

METAS E OBJETIVOS PARA 2023

Todo começo de temporada é sinônimo de recomeço. É no início do ano que os jogadores e os clubes tendem a traçar metas e objetivos, e fazer projeções para o ano que estar por vir. Com Cauan não é diferente, o jogador tem grandes objetivos focados na realização de seus desejos e são eles que o motiva a entrar em campo todos os dias.

Legenda: Cauan Gomes, sobrevivente da tragédia do Ninho do Urubu se torna um dos destaques das categorias de base do Fortaleza Foto: Ismael Soares / SVM

"Minha meta é me manter como titular, é fazer meu papel da base primeiro, ganhar o Brasileiro [Sub-20], Copa do Nordeste e, se Deus quiser, ser integrado ao profissional. Já fui treinar duas vezes com eles esse ano e foi uma experiência muito boa para mim, estar com caras que já estão há muitos anos no futebol. Os conselhos, os incentivos, que fazem a gente crescer mais"

"Eu quero conquistar muita coisa no Fortaleza. Eu tenho muitos objetivos aqui e eles são altos mesmo e daqui há cinco anos eu ainda quero estar no Fortaleza. Quero, se Deus quiser, conquistar uma Libertadores, fazer história aí no Brasileiro e ter muitos títulos"

REFERÊNCIAS E INSPIRAÇÕES NO FUTEBOL

Dentro do futebol é muito comum encontrar jogadores que se inspiram em outros atletas. As histórias de dentro e de fora do campo tendem a inspirar cada vez mais as novas gerações. As referências se tornam cada vez mais comum quando se fala de jogadores das categorias de base.

Cauan comentou sobre suas referências e inspirações dentro do futebol. Citou quem o inspira e projetou onde quer chegar. O jogador falou sobre sua vontade de conseguir feitos históricos vestindo a camisa do tricolor.

"Do Fortaleza eu sou muito fã do Tinga. É um cara que é líder, é um cara que está no Fortaleza há muitas anos, que conquistou a confiança dos torcedores e da direção do Fortaleza. Um cara que teve muitas dificuldades, como eu também passei por muita coisa na minha vida. Um cara que superou tudo e hoje está no profissional, é ídolo e eu quero conquistar isso também"

Neymar Jr., brasileiro e jogador do Paris Saint Germain, também é uma das referências de Cauan pela identificação com a história do craque brasileiro. O jovem jogador do Fortaleza tem marcado em sua pele, no seu pescoço, a mesma tatuagem que o camisa 10 do clube francês.

Legenda: Cauan Gomes, sobrevivente da tragédia do Ninho do Urubu se torna um dos destaques das categorias de base do Fortaleza Foto: Ismael Soares \ SVM

"[Neymar] Um cara que também vem de uma família humilde, como eu. Superou muita coisa e hoje é um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Essa tatuagem [Tudo Passa] foi justamente porque eu vi a dele, é uma coisa que eu levo para minha vida. Quando eu vejo que as dificuldades estão batendo na minha vida, eu sempre levo essa frase para mim, que tudo passa, que tudo é só uma fase e, infelizmente, no futebol a gente vive de fase, mas é isso. Quando a dificuldade vem eu tento superar da melhor forma possível para eu estar sempre bem, sempre concentrado e ajudando o Fortaleza"

E FORA DAS QUATRO LINHAS?

Fora dos gramados Cauan tem sua atenção voltada à família. Com problemas familiares ao longo do seu crescimento, o jogador quer proporcionar ao seu filho o que não teve na sua infância.

"Eu costumo sair muito com meu filho, ir no shopping. Eu gosto de estar muito presente na vida dele. Eu nunca tive uma mãe tão presente, só meu pai, então eu quero dar isso para ele, uma coisa que eu não tive, que é a minha mãe, mas é o meu filho, a minha esposa, eles são as pessoas mais importantes para mim hoje"