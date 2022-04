Jornal argentino repercute derrota do Independiente para o Ceará e critica gramado do Castelão

O Diário Olé, jornal esportivo argentino, repercutiu a derrota do Independiente para o Ceará na estreia da Sul-Americana. Publicado nesta quarta-feira (6), o texto intitulado “El Rojo hizo mucho y se quedó sin nada (O Vermelho fez muito e ficou sem nada), o jornalista Pablo Pisani criticou o gramado, chamou o Alvinegro de “máquina” e disse que foi um resultado difícil de aceitar.

O Rei de Copas vinha de uma sequência negativa no torneio nacional e chegou para o confronto com muitos desfalques. O Vovô venceu de virada por 2 a 1 na Arena Castelão, na noite desta terça-feira. Togni abriu o placar para o Rojo. Mendoza e Zé Roberto marcaram para o Vovô.

No primeiro parágrafo, em que ele questiona os erros da equipe, cita: "a resposta é uma derrota difícil de aceitar em Fortaleza, contra o rival mais preocupante da Copa Sul-Americana". Em outra matéria, no dia da partida, o jornal trouxe a seguinte manchete: “Ceará, o desconhecido rival do Independiente”.

Ele também cita que o Ceará "era uma máquina" nos primeiros quinze minutos do segundo tempo. Além disso, ressalta que o sacrifício do time para se defender com 10 em campo, após expulsão de Ayrton Costa.

O jornalista destaca a entrega do grupo, pois o gramado do Castelão estava "pesado, úmido e mal cuidado." Por fim, ressalta que o grupo comandado pelo técnico Dominguéz poderia ter vencido facilmente se estivesse mentalmente mais empenhado.

O próximo desafio do Ceará na Sul-Americana será o Deportivo La Guaira. A partida será no dia 12 de abril (terça-feira). No mesmo dia, o Independiente encara o General Caballero.