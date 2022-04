Dorival Junior exalta entrega do Ceará e projeta time mais leve após vitória

O técnico Dorival Junior estreou pelo Ceará com uma importante vitória, diante do Independiente, na noite desta terça-feira (5), no Castelão pela Copa Sul-Americana. O treinador exaltou a entrega dos jogadores do Ceará mesmo com todo peso que carregavam e projeta um time mais "leve" nas próximas partidas.

"A vitória foi fundamental por este aspecto emocional. O jogo tinha um peso, existia uma cobrança, ainda maior por tudo que aconteceu. Sentimos desde o início do jogo que tinha todo um peso, mas que teríamos que vencer o jogo, independente da maneira que jogassemos. Não faltou entrega, luta dos jogadores, ainda que se necessite de correções para se encontrar um equilíbrio".

Para Dorival, a vitória tira um peso e que os jogadores poderão atuar mais leves na sequência da temporada.

"O nosso time é maduro. Temos que aproveitar os bons momentos dentro dos jogos. Temos qualidade e condições de encontrar um caminho. Claro que tudo demanda tempo e teremos competições em cima das outras. Mas quero melhorar as qualidades da equipe deixá-los em condições de jogarem um futebol mais solto, mais leve, mais livre e mais consistente. Essa é a principal preocupação".



Escalação

Indagado sobre sua escalação inicial, com três volantes e sem um centroavante de ofício, Dorival explicou a escolha e diz que está conhecendo o grupo.

"A escalação é um conhecimento de todo grupo, do que vi nos treinamentos. Senti que precisávamos de uma segurança maior no meio campo. Acabei sacrificando um atleta por um erro coletivo da equipe, de posicionamento. Eu irei mudar pequenas coisas, mas o trabalho ainda está muito ligado ao do Tiago (Nunes). Era natural, mas aos poucos eu vou modificando dentro das convicções que eu tenho".

Próximos jogos

Pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, o Vozão enfrenta o La Guaira, na Venezuela, no estádio Olímpico, no dia 12, às 19h15. Mas antes disso, o Alvinegro estreia na Série A do Brasileiro, no sábado (9), diante do Palmeiras, às 21 horas, fora de casa.