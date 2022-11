Jordânia x Espanha: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Jordânia e Espanha entram em campo nesta quinta-feira (17), às 13h de Brasília, no Amman International Stadium, em Amã (JOR), para disputar um amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo.

A Espanha terá nesta partida a sua última chance de entrar em campo antes do início da Copa do Mundo do Catar, que acontece no próximo domingo (20). Apesar de contar com muitos jogadores jovens, a Espanha é considerada uma seleção forte e que pode ir longe no Mundial. A Espanha está no Grupo E da Copa, ao lado de Alemanha, Costa Rica e Japão. A estreia acontece no dia 23, diante da Costa Rica.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Jordânia: Laila; Al-Zoubi, Obaid, Hashish e Yassin; Al-Hourani, Samir e Al-Rawabdeh; Olwan, Al-Dardour e Al-Naimat. Técnico: Adnan Hamad.

Espanha: Simon; Carvajal, Guillamon, Garcia e Gaya; Soler, Gavi e Busquets; Pino, Torres e Williams. Técnico: Luis Enrique.

JORD NIA X ESPANHA | FICHA TÉCNICA

Local: Amman International Stadium, em Amã (JOR)

Data: 17/11/2022 (quinta-feira)

Horário: 13h (de Brasília)

Árbitro: Ahmed Al-Kaf (OMA)