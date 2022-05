Jogos de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de domingo (8)

O domingo (8) de futebol será de bola rolando nas Séries A, B, C e D do Brasileirão. As principais ligas europeias também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE DOMINGO, 08

Campeonato Brasileiro Série A

Flamengo x Botafogo - 11h - Premiere

Palmeiras x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere

Atlético-GO x Goiás - 16h - TV Globo e Premiere

RB Bragantino x Corinthians - 18h - Premiere

Santos x Cuiabá - 18h - Premiere

Juventude x Internacional - 19h - SporTV e Premiere

Fortaleza x São Paulo - 19h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Guarani x Ponte Preta - 16h - SporTV e Premiere

Cruzeiro x Grêmio - 16h - TV Globo, SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Ypiranga-RS x Floresta - 11h - TV NSports

Atlético-CE x Figueirense - 15h - TV NSports

ABC x Volta Redonda - 17h - DAZN

Paysandu x Botafogo-SP - 19h - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

Jacuipense x Juazeirense - 15h - InStat TV

Nova Venécia x Ferroviária - 15h - InStat TV

Próspera x Marcílio Dias - 15h - InStat TV

São Raimundo-AM x Trem - 16h - InStat TV

4 de Julho x Castanhal - 16h - InStat TV

Afogados x Globo-RN - 16h - InStat TV

Santa Cruz x Atlético-BA - 16h - InStat TV

Costa Rica-MS x Grêmio Anápolis - 16h - InStat TV

Anápolis x Iporá - 16h - InStat TV

Bahia de Feira x URT - 16h - InStat TV

Paraná x Portuguesa-RJ - 16h - InStat TV

Cianorte x Santo André - 16h - InStat TV

Icasa x São Paulo Crystal - 17h - InStat TV

Humaitá x Náutico-RR - 18h - InStat TV

Campeonato Inglês

Arsenal x Leeds United - 10h - Star+

Leicester x Everton - 10h - Star+

Norwich x West Ham - 10h - Star+

Manchester City x Newcastle - 12h30 - Star+

Campeonato Espanhol

Getafe x Rayo Vallecano - 09h -

Villarreal x Sevilla - 11h15 -

Espanyol x Osasuna - 13h30 -

Atlético de Madrid x Real Madrid - 16h -

Campeonato Italiano

Spezia x Atalanta - 07h30 - Star+

Venezia x Bologna - 10h - Star+

Salernitana x Cagliari - 13h - Star+

Hellas Verona x Milan - 15h45 - Star+

Campeonato Alemão

Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach - 10h30 - Sem informação de transmissão

Bayern de Munique x Stuttgart - 12h30 - Sem informação de transmissão

RB Leipzig x Augsburg - 14h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Francês

Metz x Lyon - 08h - Star+

Angers x Bordeaux - 10h - Star+

Clermont x Montpellier - 10h - Star+

Reims x Lens - 10h - Star+

Lorient x Olympique de Marselha - 12h05 - Star+

Paris Saint-Germain x Troyes - 15h45 - Star+

Campeonato Português

Gil Vicente x Tondela - 11h30 - Star+

Vizela x Marítimo - 11h30 - Star+

Braga x Arouca - 14h - Star+

Santa Clara x Paços de Ferreira - 15h30 - Star+