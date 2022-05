Atlético Cearense x Figueirense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético Cearense encara o Figueirense em jogo da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será neste domimgo (8), às 15h (de Brasília), no Estádio Domingão, em Horizonte (CE).

A Àguia é a lanterna da competição, sem nenhum ponto em 4 rodadas e tenta reagir. A equipe do técnico Roberto Carlos vem de goleada sofrida para o Volta Redonda fora de casa por 4 a 0.

O adversário do time cearense, o Figueirense, também vem de derrota, para o Mirassol, em Florianópolis por 2 a 0. A equipe alvinegra tem 5 pontos e está na zona intermediária da tabela.

ONDE ASSISTIR

NSports transmite a partida.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético Cearense:

Carlão, Ceará, Lucas Straub, Waldson, Zé Carlos, Wilker, Guto, Leylon, Ari, Vanderlan e Vitinho Técnico: Roberto Carlos

Figueirense:

Wilson, Muriel, Maurício, Luis Fernando, Mário Henrique, Clayton, Serginho, Jhon Cley, Léo Artur, Luizinho e Marlyson. Técnico: Junior Rocha

FICHA TÉCNICA

Atlético Cearense x Figueirense

Data e hora: 08/05, às 15 horas

Local: Estádio Domingão, em Horizonte