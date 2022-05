Cruzeiro x Grêmio: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Neste domingo (8), o Cruzeiro recebe o Grêmio, na Arena Independência, às 16h, em duelo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Empatados com 10 pontos na classifcação, os times fazem um confronto que vale a permanência no G-4 da competição. O Cruzeiro é o terceiro colocado, e vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade. O Grêmio é o vice-líder, com três vitórias conquistadas consecutivamente.

ONDE ASSISTIR

Premiere para todo o Brasil e SporTV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Bock; Leonardo Pais (Geovane), Willian Oliveira, Neto Moura, Matheus Bidu; Luvannor, Edu e Jajá. Técnico: Paulo Pezzolano.

Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti; Elias, Lucas Silva, Bitello e Biel; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Grêmio

Data e hora: 08/05, às 16h

Local: Arena Independência, Belo Horizonte, (MG).

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa),

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (trio de São Paulo).

VAR: Vinicius Furlan (SP)