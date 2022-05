Juventude x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventude entra em campo nesta domingo, 8 de maio às 19:00h (horário de Brasília), contra o Internacional pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere

Palpites

inter@

Escalação

Juventude: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Yuri e Jadson; Paulinho Moccelin, Marlon (Chico) e Oscar Ruiz; Pitta Técnico: Eduardo Baptista.

Internacional: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Mercado e Renê; Gabriel (Dourado); Mauricio (David), Edenilson, Carlos de Pena e Wanderson; Alexandre Alemão.

Técnico: Mano Menezes.

Juventude x Internacional

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 19:00h (de Brasília), domingo, 8 de maio

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo