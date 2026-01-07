Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (7)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (7)
COPINHA
- 08h45 | Nacional-SP x Portuguesa Santista | Paulistão (YouTube)
- 11h00 | Ibrachina x Santo André | Paulistão (YouTube)
- 11h00 | CSE x Internacional | Xsports
- 13h00 | Cosmopolitano x RB Bragantino | Paulistão (YouTube)
- 13h00 | Comercial de Tietê x XV de Piracicaba | Paulistão (YouTube)
- 13h00 | Paulínia x Portuguesa | Ulisses TV
- 13h00 | Atlético Guaratinguetá x São José-SP | Paulistão (YouTube)
- 13h00 | União Mogi x Centro Olímpico | Paulistão (YouTube)
- 13h00 | Itaquaquecetuba x Novorizontino | Paulistão (YouTube)
- 13h00 | Referência x Ituano | Paulistão (YouTube)
- 13h15 | Ferroviário x Bangu | Paulistão (YouTube)
- 14h00 | Ferroviária x América-RJ | Paulistão (YouTube)
- 15h00 | Independente-AP x São Paulo | Record News e Xsports
- 15h15 | São Luís x Figueirense | Paulistão (YouTube)
- 15h15 | Canaã x Criciúma | Paulistão (YouTube)
- 15h15 | Operário-PR x Vila Nova | Paulistão (YouTube)
- 15h15 | Nacional-AM x Juventude | Paulistão (YouTube)
- 15h15 | Confiança-PB x Fortaleza | Paulistão (YouTube)
- 15h15 | Juventude Samas x Náutico | Paulistão (YouTube)
- 15h15 | Ivinhema x Real-RS | Paulistão (YouTube)
- 16h15 | Quixadá x Cuiabá | Paulistão (YouTube)
- 17h15 | Grêmio São-Carlense x Real Brasília | Paulistão (YouTube)
- 17h15 | Real Soccer x Maruinense | Paulistão (YouTube)
- 18h45 | Audax x União Rondonópolis | Paulistão (YouTube)
- 19h15 | Taubaté x Águia de Marabá | Paulistão (YouTube)
- 19h30 | União Cacoalense x Santos | CazéTV
- 21h00 | QFC x Atlético-MG | Xsports
- 21h30 | Estrela de Março x Botafogo | CazéTV
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Bologna x Atalanta | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h30 | Napoli x Hellas Verona | ESPN 4 e Disney+
- 16h45 | Parma x Inter de Milão | CazéTV e Disney+
- 16h45 | Lazio x Fiorentina | Disney+
- 16h45 | Torino x Udinese | Disney+
SUPERCOPA DA ESPANHA (SEMIFINAL)
- 16h00 | Barcelona x Athletic Bilbao | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h30 | Crystal Palace x Aston Villa | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h30 | Manchester City x Brighton | ESPN e Disney+
- 16h30 | Fulham x Chelsea | ESPN 4 e Disney+
- 16h30 | Bournemouth x Tottenham | Disney+
- 16h30 | Everton x Wolverhampton | Disney+
- 16h30 | Brentford x Sunderland | Disney+
- 17h15 | Burnley x Manchester United | Xsports e Disney+
- 17h15 | Newcastle x Leeds | Disney+
TAÇA DA LIGA DE PORTUGAL (SEMIFINAL)
- 16h45 | Benfica x Braga | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO CATARINENSE
- 19h00 | Marcílio Dias x Criciúma | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO PARANAENSE
- 19h00 | Londrina x Operário-PR | Canal GOAT
- 20h00 | Cianorte x Maringá | Canal GOAT
- 20h30 | Coritiba x Foz do Iguaçu | Canal GOAT
CAMPEONATO CEARENSE
- 19h00 | Tirol x Floresta | FCFTV (YouTube)
- 19h00 | Horizonte x Quixadá | FCFTV (YouTube)
Assuntos Relacionados