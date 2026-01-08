Diário do Nordeste
Fortaleza: Assembleia para definir o conselho gestor da SAF deve ser adiada

Brenno Rebouças e Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 13:25)
Legenda: Atualmente, o Conselho Administrativo da SAF é formado pelo presidente Fabiano Barreira, o vice-presidente Bruno Cals, e os três membros efetivos: Elias Leite, Wendell Regadas e Bruno Acioli.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A Assembleia para a escolha dos novos membros do Conselho Administrativo da SAF do Fortaleza que aconteceria nesta sexta-feira (9) deverá ser adiada para a próxima semana. O Diário do Nordeste ouviu algumas pessoas do conselho que afirmaram que a tendência é do adiamento.

A única possibilidade da Assembleia acontecer nesta sexta-feira (9) seria se o edital fosse divulgado até as 19h desta quinta-feira (8), o que não deve acontecer. Atualmente, o Conselho Administrativo da SAF é formado pelo presidente Fabiano Barreira, o vice-presidente Bruno Cals, e os três membros efetivos: Elias Leite, Wendell Regadas e Bruno Acioli. 

Os próximos cinco membros, serão três nomes indicados pela Associação do Fortaleza, comandada pelo presidente Rolim Machado; com os dois nomes escolhidos pela mesa do Conselho Deliberativo. Neste dia, será definido a aprovação ou não dos cinco representantes.

