Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (10)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Os destaques são dois dos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Fluminense e Bahia jogam no Maracanã após vitória do Bahia na ida, por 1 a 0. Corinthians e Athletico-PR jogam na Neo Química Arena, após vitória do Corinthians por 1 a 0 na ida.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (10)

COPA DO BRASIL

19h | Fluminense x Bahia | Sportv e Premiere

21h30 | Corinthians x Athletico-PR | Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

COPA SANTA CATARINA

19h | Barra x Marcílio Dias | FCF TV (YouTube)

20h | Caravaggio x Criciúma | FCF TV (YouTube)

20h | Concórdia x Chapecoense | FCF TV (YouTube)

USL LEAGUE ONE CUP