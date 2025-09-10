Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:28)
Jogada
Legenda: Jogadores do Corinthians comemoram gol durante partida
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Os destaques são dois dos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Fluminense e Bahia jogam no Maracanã após vitória do Bahia na ida, por 1 a 0. Corinthians e Athletico-PR jogam na Neo Química Arena, após vitória do Corinthians por 1 a 0 na ida.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (10)

COPA DO BRASIL

  • 19h | Fluminense x Bahia | Sportv e Premiere
  • 21h30 | Corinthians x Athletico-PR | Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

COPA SANTA CATARINA

  • 19h | Barra x Marcílio Dias | FCF TV (YouTube)
  • 20h | Caravaggio x Criciúma | FCF TV (YouTube)
  • 20h | Concórdia x Chapecoense | FCF TV (YouTube)

USL LEAGUE ONE CUP

  • 20h | Rhode Island x Sacramento Republic | Disney+
  • 20h30 | Hartford Athletic x Greenvile Triumph | Disney+
