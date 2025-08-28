Diário do Nordeste
Hugo Souza, do Corinthians, é agredido por torcedor na Copa do Brasil; veja vídeo

Fato ocorreu no gramado da Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:25)
Jogada
Legenda: Hugo Souza, do Corinthians, é agredido por torcedor na Copa do Brasil
Foto: Reprodução/Prime Video

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi agredido por um torcedor do Athletico-PR durante a partida entre as duas equipes na última quarta-feira (27), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. O fato ocorreu na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

O lance aconteceu na reta final da partida. O confronto estava parado e o goleiro estava próximo à área defendida pelo Corinthians, quando o torcedor invadiu o gramado e correu na direção de Hugo Souza, o agredindo em seguida.

VEJA O VÍDEO

Após a agressão, o torcedor foi contido por outros jogadores do Corinthians. Em seguida, ele foi retirado do gramado pelos seguranças. Ainda não há informações sobre possíveis punições para o torcedor.

Dentro de campo, o Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e largou em vantagem na busca por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.

