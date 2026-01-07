Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (7)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:57)
Legenda: Boston Celtics entra em quadra nesta noite
Foto: Brian Babineau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (7) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (7), NA NBA

  • 21h | Charlotte Hornets x Toronto Raptors | League Pass
  • 21h | Detroit Pistons x Chicago Bulls | League Pass
  • 21h | Philadelphia 76ers x Washington Wizards | League Pass
  • 21h | Boston Celtics x Denver Nuggets | ESPN 2 e Disney+
  • 21h30 | New York Knicks x Los Angeles Clippers | League Pass
  • 21h30 | Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans | League Pass
  • 21h30 | Brooklyn Nets x Orlando Magic | League Pass
  • 22h | Memphis Grizzlies x Phoenix Suns | League Pass
  • 22h | Oklahoma City Thunder x Utah Jazz | League Pass
  • 23h30 | San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers | ESPN 2 e Disney+
  • 0h | Golden State Warriors x Milwaukee Bucks | League Pass
  • 0h | Portland Trail Blazers x Houston Rockets | VIVO
Boston Celtics

Jogada

