Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol deste domingo, 27 de junho

O domingo (27) de futebol será de rodada movimentada com as oitavas de final da Eurocopa e a 5ª rodada da Copa América. A Série A, B, C e D, além das oitavas de final do Brasileiro Feminino Série A2, complementam o cardápio do mundo da bola no final de semana.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE DOMINGO (27)

Eurocopa

Holanda x República Tcheca - 13h

Bélgica x Portugal - 16h

Copa América

Venezuela x Peru - 18h

Brasil x Equador - 18h

Campeonato Brasileiro Série A

Juventude x Flamengo - 11h

Fluminense x Corinthians - 16h

Palmeiras x Bahia - 20h

Grêmio x Fortaleza - 20h

Athletico-PR x Chapecoense - 20h

Santos x Atlético-MG - 20h30

América-MG x Internacional - 20h30

Ceará x São Paulo - 20h30

Sport x Cuiabá - 20h30

Campeonato Brasileiro Série B

CSA x Cruzeiro - 20h30

Vasco x Brusque - 21h

Campeonato Brasileiro Série C

Botafogo-SP x Oeste - 11h

Floresta x Paysandu - 15h30

Criciúma x Novorizontino - 16h

Campeonato Brasileiro Série D

ABC x Atlético-CE - 15h

Bangu x Boavista - 15h

Aimoré x FC Cascavel - 15h

Juventus-SC x Rio Branco-PR - 15h

Central x Campinense - 15h

Rio Branco-ES x Ferroviária - 15h

Ypiranga-AP x São Raimundo-RR - 16h

Penarol-AM x Galvez - 16h

Paragominas x Moto Club - 16h

Treze x Sousa - 16h

Bahia de Feira x Retrô - 16h

Juazereinse x Atlético-BA - 16h

Sergipe x Murici - 16h

ASA x Itabaiana - 16h

Águia Negra x Rio Branco VN - 16h

Cianorte x Madureira - 16h

Tocantinópolis x Guarany de Sobral - 16h

Atlético-AC x Fast - 20h

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

América-MG x Vasco - 10h

UDA x Athletico-PR - 15h

Fluminense x Real Ariquemes - 15h

Aliança-GO x Esmac - 15h

Cresspom x Fortaleza - 15h

Iranduba x Atlético-MG - 16h

Botafogo-PB x Ceará - 16h