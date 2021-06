Jogos de hoje: confira o horário das partidas de futebol desta segunda-feira, 28 de junho

A segunda-feira (28) de futebol será de continuação das oitavas de final da Eurocopa e da 5ª rodada da Copa América. Além disso, haverá o encerramento da rodada na Série A, B e C do Campeonato Brasileiro e o último duelo de ida das oitavas de final da Série A2 do futebol feminino.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEGUNDA (28)

Eurocopa

Croácia x Espanha - 13h

França x Suíça - 16h

Copa América

Uruguai x Paraguai - 21h

Bolívia x Argentina - 21h

Campeonato Brasileiro Série A

Atlético-GO x RB Bragantino - 20h

Campeonato Brasileiro Série B

Operário-PR x Vila Nova - 18h

Campeonato Brasileiro Série C

Ypiranga-RS x Figueirense - 20h

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

JC x RB Bragantino - 16h