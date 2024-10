Jogadores do Fortaleza, Kuscevic e Kervin Andrade jogam pelas Eliminatórias nesta terça (15)

Benjamín Kuscevic e Kervin Andrade, jogadores do Fortaleza, podem entrar em campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo nesta terça-feira (15). Eles representam as seleções de Chile e Venezuela, respectivamente.

Às 17h30 (horário de Brasília), o Chile, de Kuscevic, enfrenta a Colômbia no estádio Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla (COL). O Chile está na décima colocação, com cinco pontos, enquanto a Colômbia está na segunda posição, com 16 pontos.

Legenda: O zagueiro Kuscevic foi titular do Chile contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Foto: Javier Torres / AFP

Já às 20h (horário de Brasília), a Venezuela, de Kervin Andrade, enfrenta o Paraguai no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR). A Venezuela está na sétima colocação, com 11 pontos, enquanto o Paraguai está na oitava posição, com dez pontos.

Esta não é a primeira vez que o Fortaleza tem jogadores convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2028, nos Estados Unidos. Benjamín Kuscevic e Kervin Andrade têm sido constantemente convocados por Chile e Venezuela.