Jogadores do elenco do Fortaleza já enfrentaram o Palestino; veja nomes e retrospecto

Fortaleza e Palestino-CHI vão se enfrentar nesta semana pela primeira vez na história, mas alguns nomes do Leão já tiveram a oportunidade de encarar a equipe chilena, vestindo a camisa de outros clubes. É o caso do goleiro Fernando Miguel, do lateral-direito Dudu, do meio-campista Tomás Pochettino, do atacante Lucero e do técnico Juan Pablo Vojvoda.

As duas equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a primeira rodada da Copa Sul-Americana 2023. Será a oportunidade desses jogadores reencontrarem o antigo adversário.

Fernando Miguel:

Palestino 0 x 1 Atlético-GO | 29 de abril de 2021 | Sul-Americana | Titular

Atlético-GO 0 x 0 Palestino | 12 de maio de 2021 | Sul-Americana | Titular

Dudu:

Palestino 0 x 1 Atlético-GO | 29 de abril de 2021 | Sul-Americana | Titular

Atlético-GO 0 x 0 Palestino | 12 de maio de 2021 | Sul-Americana | Titular

Pochettino:

Talleres 2 x 2 Palestino | 20 de fevereiro de 2019 | Libertadores | Titular + 1 assistência

Palestino 2 x 1 Talleres | 27 de fevereiro de 2019 | Libertadores | Titular + 1 assistência

Lucero:

Palestino 0 x 5 Colo-Colo | 20 de março de 2022 | Chileno | Titular + 2 gols + 1 assistência

Colo-Colo 1 x 0 Palestino | 14 de agosto de 2022 | Chileno | Titular

Vojvoda:

Talleres 2 x 2 Palestino | 20 de fevereiro de 2019 | Libertadores

Palestino 2 x 1 Talleres | 27 de fevereiro de 2019 | Libertadores

Unión La Calera 1 x 0 Palestino | 11 de outubro de 2020 | Chileno

Palestino 3 x 1 Unión La Calera | 9 de dezembro de 2020 | Chileno

O Fortaleza volta a disputar uma partida da Copa Sul-Americana após três anos. Em 2020, o Tricolor do Pici foi eliminado na primeira fase do torneio pelo Independiente-ARG. Na atual temporada, o Leão disputou a pré-Libertadores, mas acabou eliminado na terceira fase pelo Cerro Porteño-PAR, garantindo assim vaga na fase de grupos da Sul-Americana.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.