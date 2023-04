Jogo do Fortaleza na Sul-Americana vai passar somente na internet; saiba como assistir

A partida entre Fortaleza e Palestino-CHI, nesta terça-feira (4), terá transmissão com imagens exclusiva na internet. As equipes duelam às 19h (de Brasília) pela 1ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana, na Arena Castelão. O motivo da exibição restrita é a venda dos direitos do torneio.

Onde assistir Fortaleza x Palestino-CHI?

Com imagens, o serviço de streaming Paramount+ é o único que transmitirá. A narração será de Marcelo Hazan, com comentários de Júlior Gomes. O pacote custa R$ 19,90 mensais - grátis nos primeiros sete dias.

O Sistema Verdes Mares também transmite ao vivo, através da rádio Verdinha (FM 92,5). E o Diário do Nordeste traz os detalhes em tempo real. Além do Palestino-CHI, a chave tem o San Lorenzo-ARG e o Estudiantes de Mérida-VEN.