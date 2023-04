Conheça o Palestino-CHI e quanto o Fortaleza pode ganhar na estreia da Copa Sul-Americana

A Copa Sul-Americana de 2023 vai começar para o Fortaleza. O time cearense estreia contra o Palestino-CHI, pelo Grupo H. Em campo, a oportunidade de iniciar bem a competição e ainda conquistar uma premiação da Conmebol.

Pelo regulamento, para cada vitória, a Conmebol oferece um bônus de 100 mil dólares (cerca de R$ 505 mil). Logo, a equipe de Vojvoda pode embolsar até 600 mil dólares (aproximadamente R$ 3 milhões) por conta do rendimento.

A chave conta também com: San Lorenzo-ARG e Estudiantes de Mérida-VEN. A ordem dos confrontos tem Palestino (C), San Lorenzo (F), Estudiantes de Mérida (C), San Lorenzo (C), Estudiantes de Mérida (F) e Palestino (F).

A largada na fase de grupos será nesta quarta-feira (5), às 19h, na Arena Castelão. O Diário do Nordeste mostra mais detalhes do Palestino-CHI, um adversário que ampliou as participações em torneios internacionais nos últimos anos.

Histórico

Legenda: O Palestino-CHI avançou na preliminar da Sul-Americana com vitória contra o Cobresal Foto: divulgação / Palestino-CHI

Fundado em 1920, é uma equipe modesta do futebol chileno, fundado por imigrantes da Palestina. Na história, foi campeão chileno em 1955 e 1978, além somar de três títulos da Copa do Chile (1975, 1977 e 2018).

Na última década, se tornou presença constante em competições internacionais - a melhor participação na Sula foi durante 2016, quando ficou nas quartas. No torneio, enfrentou o Flamengo em dois anos, eliminando o Rubro-Negro nessa temporada, mas perdendo em 2017. Já em 2022, foi superado pelo Atlético-GO na 1ª fase.

Estádio

Legenda: O Estádio Municipal de La Cisterna é a casa do Palestino, do Chile Foto: reprodução

O palco dos jogos é o Estádio Municipal de La Cisterna, com capacidade para 12 mil pessoas. Fundado em 1988, é localizado em área de difícil acesso, geralmente recebendo poucos torcedores.

Desempenho

Legenda: O Palestino é o 4º colocado do Campeonato Chileno de 2023 Foto: divulgação / Palestino-CHI

Na atual temporada, o Palestino é o 4º colocado do Campeonato Chileno, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Ao todo, marcou 15 gols e sofreu 14. A vaga para a Copa Sul-Americana de 2023 foi conquistada com a 4ª colocação geral no torneio nacional de 2022. No sábado (3), venceu o Magallanes por 3 a 2 em casa.

Em 2023, iniciou na etapa preliminar da Sula. A classificação ocorreu ao bater o Cobresal por 1 a 0.

Elenco

Legenda: O atacante argentino Maxi Salas é um dos destaques do Palestino-CHI Foto: divulgação / Palestino-CHI

A equipe tem média de idade de 25,5 anos e um elenco repleto de chilenos e muito jovens. No esquema 4-3-3, concentra as ações ofensivas no meia Misael Dávila, que tem seis gols e uma assistência.

Dentre os atacantes, o principal é o argentino Maxi Salas, com dois gols e duas assistências. Sob o comando de Pablo Sánchez, a equipe explora bem os lados do campo, mas possui falhas na defesa.