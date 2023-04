Fortaleza tem sequência decisiva na Arena Castelão por quatro torneios nos próximos dias; veja jogos

O Fortaleza tem uma sequência decisiva na Arena Castelão nos próximos dias por quatro competições diferentes. Com calendário cheio e muitos desafios na temporada, o time terá dois compromissos por semana no estádio, a partir desta quarta-feira (5), entre Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Estadual e Série A do Brasileiro.

Em três jogos, será a mandante. A exceção é o sábado (8), quando enfrenta o Ceará, às 16h, pela final do Campeonato Cearense, com mando alvinegro. No curto período, o Leão também enfrentará: Palestino-CHI, Águia de Marabá/PA e o Internacional.

Assim, a missão de Vojvoda está lançada. Com elenco mais robusto, precisará mostrar a força do grupo e mesclar para reduzir o desgaste. Em todos os cenários, o resultado é exigência: precisar ser pentacampeão cearense, largar bem na Sula, construir vantagem na Copa do Brasil e pontuar em casa no Brasileirão.

Com a eliminação na Copa do Nordeste, o Fortaleza conhece o que terá pela frente de fato e carrega a pressão de toda a expectativa para o ano. No fim, a maratona de jogos em casa será fundamental para a sequência do trabalho.

Sequência do Fortaleza na Arena Castelão

05.04 - Fortaleza x Palestino-CHI | às 18h, pela Sul-Americana

08.04 - Ceará x Fortaleza | às 16h, pelo Campeonato Cearense

12.04 - Fortaleza x Águia de Marabá/PA | às 18h, pela Copa do Brasil

15.04 - Fortaleza x Internacional | às 19h, pela Série A