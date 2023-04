Com Sul-Americana pela frente, Vojvoda pontua importância do Cearense: ‘temos que equilibrar’

O Fortaleza tem dois jogos decisivos em uma semana. Na quarta-feira (5), estreia na Sul-Americana de 2023 contra o Palestino-CHI, na Arena Castelão, às 19h. No sábado, tem pela frente o Ceará, no mesmo estádio, às 16h, pela final do Campeonato Cearense. O técnico argentino Vojvoda pontuou a importância das duas partidas.

Vojvoda Técnico do Fortaleza “Temos que equilibrar sabendo a importância de cada competição. Sabemos que a Sul-Americana é importante, mas sabemos que a partida do próximo sábado é uma final, que define coisas importantes para o Fortaleza. Vamos aguardar, fazer uma avaliação dos jogadores e fazer um planejamento para o jogo de meio de semana, mas com a cabeça também no próximo sábado”.

O último compromisso tricolor foi no último sábado (1º), quando venceu o Clássico-Rei da ida, por 2 a 1, e largou na frente na disputa pelo título estadual. Assim, a tendência é que Vojvoda faça rodízio no elenco para os dois confrontos por conta do desgaste físico e da intensidade das partidas.

Contra o Ceará, por exemplo, o zagueiro Benevenuto, o volante Hércules e o atacante Romarinho iniciaram no banco de reservas. A missão leonina é ser campeão e também avançar na Sula.

Assista a coletiva de Vojvoda