Técnico do Palestino cita favoritismo do Fortaleza e do San Lorenzo, mas quer liderança na Sula

Primeiro adversário do Fortaleza na Sul-Americana de 2023, o Palestino é um veterano da competição. No entanto, à beira do campo, o duelo será também entre técnicos argentinos. Juan Pablo Vojvoda, treinador do Leão do Pici, vai receber o compatriota Pablo Sánchez, comandante do time adversário, na Arena Castelão. O visitante cita favoritismo do Fortaleza e do San Lorenzo, mas destaca luta por liderança do Grupo H.

"Certamente dirão que Fortaleza e San Lorenzo são os favoritos e nos tirarão a responsabilidade. Mas temos que ter nós mesmos essa responsabilidade e querer ser os primeiros do grupo", disse o treinador em publicação na página do clube.

O técnico do Palestino também pregou respeito diante da equipe cearense e ressaltou como deve ser postura do time diante do Tricolor.

"Vamos viajar com grande entusiasmo. Sabemos que temos de respeitar todos os rivais de forma igual e a ideia é estarmos qualificados para este tipo de circunstâncias. Quando chegar a hora da verdade, veremos se estamos à altura desta bela competição internacional", disse em entrevista à ESPN.

A equipe comandada por Sánchez está em 4º lugar do Campeonato Chileno e chega para a quinta participação no torneio continental. Além do time chileno e do Leão do Pici, San Lorenzo e Estudiantes de Mérida completam o grupo H. Apesar da experiência na competição, o técnico pontua a vantagem do tricolor de jogar em casa.

"Tem de ser inteligente e saber jogar este tipo de partidas. Você tem que ser cauteloso, especialmente quando você vai jogar fora e em países onde há equipes complicadas. Nossa ilusão nos diz que vamos sair e lutar", ressaltou o técnico à ESPN.

Fortaleza e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (5), em jogo de estreia da Sul-Americana. O duelo será na Arena Castelão, às 16 horas (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham em tempo real.