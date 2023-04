Vinícius Zanocelo é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza na quarta

O meia Vinícius Zanocelo foi regularizado e já pode estrear pelo Fortaleza nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Ele teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta segunda-feira (3), e pode ser utilizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda contra o Palestino/CHI, nesta quarta, no Castelão, pela Sul-Americana, já que foi incrito pelo Leão na competição internacional.

Legenda: O meia Zanocelo foi regularizado nesta segunda-feira e pode estrear pelo Fortaleza Foto: Reprodução / BID CBF

O atleta chegou ao Pici no último sábado e, em seu primeiro dia como jogador do Leão do Pici, conheceu a estrutura, conversou com o treinador Juan Pablo Vojvoda e sua comissão técnica.

Zanocelo chega por empréstimo do Santos até 31 de dezembro de 2023 com opção de compra ao final do contrato. O atleta chega para reforçar o Leão na disputa da Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.