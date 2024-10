Jogadores da Seleção Brasileira caem na risada com pergunta sobre o Peru, próximo adversário; vídeo

Igor Jesus e Luiz Henrique caem na risada após pergunta sobre o Peru, próximo adversário do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em coletiva de imprensa realizada neste domingo (13), a dupla teve uma crise de riso no estilo "5ª série" ao ouvir o questionamento do jornalista Osires Nadal.

O profissional da imprensa perguntou primeiro sobre a ida de Igor Jesus para o Coritiba e emendou o segundo questionamento: "Como você o Peru, um time que vem de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito?" - disse o jornalista.

Os dois jogadores da seleção e do Botafogo começaram a rir do trocadilho. Foi então que o Osires reforçou: "Eu falaei Peru... O time, né?"

A risada segue, Igor põe a mão no rosto e olha para Luiz Henrique. Outros jornalistas também entram no clima da brincadeira. O atacante de 23 anos começa a responder, quando cai novamente na gargalhada. No entanto, ele consegue seguir com a coletiva.

"Eu saí de Cuiabá muito cedo. Isso me fez amadurecer mais rápido, ficar longe dos meus pais e viver próximo do clube, estar focado apenas no meu futuro. Então, sempre procurei me preparar bem para que eu pudesse alcançar os meus objetivos, que era ser jogador profissional. Hoje, viver momentos como esse, é gratificante. Espero melhorar meu rendimento no Botafogo ou quando tiver oportunidade de retornar para a seleção. Quero poder fazer meu melhor para conquistar grandes resultados", iniciou.

Depois de mais risos, veio a resposta sobre o Peru: "É um time que vem crescendo a cada jogo, tem qualidade. Mas estamos nos preparando bem para que possamos fazer resultado que é muito importante para nós", finalizou.

Brasil e Peru se enfrentam em mais uma rodada das Eliminatórias. O duelo será na terça-feira (15), a partir das 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.

CONFIRA A ENTREVISTA: