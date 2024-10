Igor Jesus vive expectativa por jogo com a Seleção no Brasil e convoca torcida: 'Passa confiança'

O atacante Igor Jesus falou, em coletiva de imprensa realizada neste domingo (13), sobre a estreia dele na seleção brasileira e da expectativa para o duelo contra o Peru, em Brasília. As equipes se enfrentam em jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes, o Brasil encarou o Chile e venceu por 2 a 1. O atleta de 23 anos balançou as redes na partida realizada em Santiago.

"Já vinha me preparando há muito tempo, eu sabia do meu potencial. Sabia que chegaria à Seleção, que poderia chegar, e me preparei muito para isso. Foi fruto do meu trabalho e dos meus colegas também, que me ajudam muito. Espero trabalhar ainda mais e continuar conquistando muitas coisas", disse o atleta.

Agora a seleção brasileira se prepara para enfrentar o Peru em mais uma rodada das Eliminatórias. O duelo será na terça-feira (15), a partir das 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. O também atacante do Botafogo, líder da Série A, ressalta a vontade de atuar diante da torcida canarinho.

"Fico muito feliz de ter a oportunidade de jogar diante do nosso torcedor. Isso faz muita diferença, pois sabemos o quanto nosso torcedor nos apoia e nos passa confiança também. Desde quando voltei, eu tinha essa vontade, sabe? De sentir esse clima, de jogar com o torcedor a nosso favor, de estádio lotado. Fico muito feliz e espero fazer um ótimo trabalho", ressaltou o jogador.