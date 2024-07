Isaac Souza é cortado da delegação do Brasil nas Olímpiadas de Paris; veja detalhes

Isaac Souza, atleta brasileiro da modalidade saltos ornamentais, não disputará mais as Olimpíadas de Paris. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou que ele sofreu uma lesão e não terá condições de disputar os Jogos Olímpicos.

“O atleta se contundiu em treinamento ainda no Brasil e foi encaminhado pelo departamento médico do COB para a realização de exames de imagem. A ressonância magnética indicou rompimento do tendão do cotovelo (tríceps) esquerdo”, disse o COB em nota.

Isaac estava classificado para a prova de dez metros dos saltos ornamentais. O atleta de 25 anos é natural do Rio de Janeiro (RJ) e já havia conquistado uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2019, além de ter disputado as Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

Durante 19 dias consecutivos, atletas de mais de 200 países vão competir em 45 modalidades diferentes em Paris (FRA), entre provas coletivas e individuais, masculinas, femininas e mistas. Ao todo, serão disputados 329 eventos e distribuídas 5.084 medalhas.