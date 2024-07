Paris 2024: veja agenda de jogos da seleção brasileira de futebol feminino nas Olimpíadas

O futebol brasileiro será representado pela seleção feminina nas Olimpíadas da Paris. A modalidade será disputada em sete estádios da França entre os dias 25 de julho e 10 de agosto. Doze equipes vão lutar pelo pódio. Confira a agenda de jogos da equipe na fase de grupos da competição.

Sob comando do técnico Arthur Elias e com a experiência da rainha Marta, a canarinho vai em busca de avançar na fase classificatória. Para isso, terá pela frente, no Grupo C, as seleções do Japão, da Nigéria, e a Espanha, atual campeã do mundo.

A seleção feminina brasileira participou de todas as edições desde que a modalidade estreou nos Jogos Olímpicos. O grupo bateu na trave duas vezes em busca do lugar mais alto do pódio: conquistou uma prata em Atenas 2004 e outra em Pequim 2008.

JOGOS DO BRASIL - FASE DE GRUPOS

1ª rodada - 25 de julho (quinta)

14h - Nigéria x Brasil

2ª rodada - 28 de julho (domingo)

12h - Brasil x Japão

3ª rodada - 31 de julho (quarta)

12h - Brasil x Espanha

As quartas de final da competição serão disputadas no dia 3 de agosto (sábado). As semis vão ocorrer na terça-feira (6). A grande final será em 10 de agosto, sábado.