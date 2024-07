Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam nesta quarta; veja o que você precisa saber sobre o evento

O maior evento esportivo do mundo começa nesta quarta-feira (24), antes mesmo da abertura oficial, marcada para sexta-feira (26).

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 terão início com o futebol masculino, com o duelo entre Argentina e Marrocos, às 10 horas, e vão até o dia 11 agosto, com a disputa do ouro do basquete feminino precedendo a cerimônia de encerramento.

Durante 19 dias consecutivos, atletas de mais de 200 países vão competir em 45 modalidades, com provas coletivas e individuais, masculinas, femininas e mistas. Ao todo, serão 329 eventos e 5.084 medalhas distribuídas.

Em comparação com Tóquio 2020, apenas uma nova modalidade foi incluída, o Breaking. Além disso, as disputas de Canoagem Slalom, Vela e Marcha Atlética ganharam novas provas.

A delegação brasileira será a maior da história e vai contar com 276 atletas que vão competir em 39 modalidades diferentes. Dentre os destaques do Brasil, podemos citar como exemplo Rebeca Andrade, da Ginástica Artística; Beatriz Ferreira, do Boxe; Marcus D’Almeida, do Tiro com Arco; Gabriel Medina, do Surfe; e Rayssa Leal, do Skate.

O Estado do Ceará vai estar representado em Paris por cinco cearenses. No Triatlo, Vittória Lopes e Manoel Messias; no Handebol, Adriana “Doce” Cardoso; no Tênis, Thiago Monteiro; e no atletismo, Matheus Lima. Outra cearense participará dos jogos de 2024, mas concorrendo por Portugal. Eliana Bandeira, do atletismo.

A meta do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) é bater os 21 pódios conquistados em Tóquio 2020. O recorde de ouros do país é de sete, conquistados em Tóquio 2020 e Rio 2016.

O Diário do Nordeste fará uma cobertura completa e diária dos jogos, com agenda de eventos, quadro de medalhas e os resultados conquistados pelos brasileiros e cearenses.

Confira as 45 modalidades dos Jogos Olímpicos de Paris 2024: