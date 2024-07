Olimpíadas Paris 2024: veja agenda de jogos do Brasil no basquete masculino

O basquete masculino do Brasil volta a competir nos Jogos Olímpicos em Paris 2024. Doze seleções vão disputar o pódio. A modalidade será disputada entre os dias 27 de julho e 10 de agosto em dois locais: na Arena Bercy e no Estádio Pierre Mauroy.

A vaga na competição veio após emocionante Pré-Olímpico disputado disputado no início de julho, quando a equipe venceu o torneio em joo contra a Letônia.

Doze equipes vão se dividir em três grupos, com quatro times. Os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros lugares vão para as quartas. A equipe comandada pelo croata Aleksandar Petrovic integra o Grupo B junto com França, Alemanha e Japão.

JOGOS DE BASQUETE DO BRASIL NA FASE DE GRUPOS:

27 de julho (sábado)

12h15 – Brasil x França

30 de julho (terça-feira)

16h – Brasil x Alemanha

2 de agosto (sexta-feira)

6h – Brasil x Japão

ATLETAS CONVOCADOS PARA AS OLIMPÍADAS

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB

Raul Neto - Free Agent

Alexey Borges - Free Agent

Elinho Corazza - Corinthians

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Free Agent

Léo Meindl - Tokyo-JPN

Guilherme Santos - Golden State Warriors -EUA

Didi Louzada - Free Agent

Bruno Caboclo - Partizan Belgrado-SRB

João Marcelo “Mãozinha” - Free Agent

Lucas Dias - SESI Franca

Cristiano Felício - Granada-ESP