Irmã de Neymar dá boas-vindas para mulher de Messi e aumenta rumores sobre PSG

A irmã do jogador Neymar, a influenciadora Rafaella Santos, aumentou expectativas sobre a contratação do argentino Lionel Messi pelo Paris Saint Gramin (PSG). Ela desejou boas-vindas a Antonela Roccuzzo, esposa do craque recém-saído do Barcelona, após 21 anos no clube.

Na noite desse domingo (8), a companheira de Messi publicou um registro em que posava com o marido e os filhos em uma sala repleta de troféus em tom de despedida. "Que difícil resumir em poucas linhas todos esses anos", escreveu ela.

Legenda: Comentário de irmã de Neymar repercutiu entre usuários da rede social Foto: reprodução/Instagram

Antonela Roccuzzo Esposa do jogador Lionel Messi "Tantas emoções que marcaram nossas vidas para sempre. Mas como diz o ditado, o que não nos mata, fortalece! E com a família como base, sairemos para a batalha de novo, mais fortes do que nunca. Vamos juntos para qualquer lugar, sempre adiante. Te amo meu amor!"

Nos comentários da postagem, Rafaella publicou uma mensagem curta: "Sejam bem-vindos, guapa" ['linda', do espanhol].

Apesar de não trazer detalhes, o comentário de Rafaella foi suficiente para as especulações de que Messi atuará pelo clube parisiense na próxima temporada. Assim, ele e Neymar — na equipe desde 2017, conforme o jornal O Globo — jogariam juntos novamente.

Novo clube

Ao se despedir do Barcelona, Messi reconheceu que ir ao PSG é uma possibilidade, mas pontuou ainda conversar com a equipe.

De acordo com o jornal O Globo, o clube francês já se prepara para uma recepção do argentino, cujo anúncio oficial pode ocorrer na Torre Eiffel — o ponto turístico foi reservado pelo clube, sem motivos específicos, para a terça-feira (10).

Conforme o portal UOL, as boas-vindas do clube teriam direito a festa no Parque dos Príncipes e movimentação nas lojas de vendas de camisa do clube.