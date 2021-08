Messi e Barcelona anunciaram o fim da relação de sucesso que começou em 2000, ainda nas categorias de base. Fãs do craque elegeram os dez principais gols do craque com a camisa do clube.

Ao longo da trajetória na Espanha, Lionel Messi atuou em 778 partidas, marcando 672 gols e distribuindo 268 assistências, segundo site oficial do atleta. Com os feitos, conquistou 35 títulos e recebeu 78 prêmios.

10 gols

Assistências

