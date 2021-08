Messi não continuará no Barcelona, anuncia clube espanhol

O Barcelona informou na tarde desta quinta-feira (5) que o craque argentino Lionel Messi não seguirá no clube. O anúncio foi feito nas redes sociais e movimentou os torcedores. Jogador estava vinculado ao clube desde 2000, mas estreou no time principal em 2004.

Segundo site oficial do jogador, ele atuou em 778 partidas pelo clube catalão, sendo responsável por 672 gols e 268 assistências. A trajetória de Messi no Barcelona rendeu 35 títulos e 78 prêmios.

Segundo o Barcelona, apesar da intenção de ambas as partes de renovação, "obstáculos econômicos e estruturais" foram citados como empecilhos para a continuidade da relação.

"Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos económicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga).

Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos.