Em homenagem a Messi, Barcelona relembra jogadas e gols marcantes; veja

O fim da relação vencedora entre Messi e Barcelona ainda rende homenagens nas redes sociais. O craque argentino não renovou com o clube catalão e está livre no mercado para avaliar propostas de outros clubes. Enquanto isso, jogadas e gols marcantes do atleta são reproduzidos.

O próprio Barcelona usou a conta oficial no twitter para compartilhar um vídeo emocionante, intitulado "The Ultimate Best of Messi", com a mensagem "Gracias, Leo".

Veja vídeo

O clube também fez uma montagem com as mudanças físicas do argentino, desde o início no profissional, até a saída da equipe.

De 🧒 a 🐐

Leyenda pic.twitter.com/9MAxMct7W2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

