Messi, Neymar e jogadores do PSG se encontram um dia antes de saída do craque do Barcelona

Messi, Neymar, Paredes, Di María e Verratti na mesma foto. Um dia antes do anúncio oficial de saída do craque argentino do Barcelona, o jogador brasileiro publicou uma imagem ao lado do ex-companheiro de ataque, acompanhado de jogadores do PSG. A postagem agitou as redes sociais.

O local do encontro não foi revelado, mas o argentino está de férias em Ibiza, na ilha do Mediterrâneo, enquanto Neymar e os outros jogadores que aparecem na foto estavam de folga após as disputas da Copa América e Eurocopa.

Apesar da divulgação da foto pelo brasileiro, ainda não há informações oficiais sobre negociações com o clube francês. No entanto, aumentam as especulações de possível reedição da dupla Messi e Neymar, desta vez na França, ao lado de Mbappé e Di María. O Manchester City também é visto como candidato a contar com o atleta.

Legenda: Messi e Neymar jogaram juntos no Barcelona entre 2013 e 2017 Foto: Lluis Genes/AFP

