Internacional x Grêmio na final do Campeonato Gaúcho: veja onde assistir, horário e escalações

A decisão do campeonato estadual será disputada em jogos de ida e volta

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: O clássico Grenal será disputado neste domingo
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Internacional e Grêmio se enfrentam neste domingo (8) no Campeonato Gaúcho, em partida válida pelo jogo de volta da final. O jogo será às 18h (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Globo (RS)
  • Sportv 3
  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Aguirre; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado (Willian), Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

INTERNACIONAL X GRÊMIO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: final do Campeonato Gaúcho 2026
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Data: 08/03/2026 (domingo)
  • Horário: 18h (de Brasília)
