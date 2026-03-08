Internacional x Grêmio na final do Campeonato Gaúcho: veja onde assistir, horário e escalações

Internacional e Grêmio se enfrentam neste domingo (8) no Campeonato Gaúcho, em partida válida pelo jogo de volta da final. O jogo será às 18h (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Globo (RS)

Sportv 3

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Aguirre; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado (Willian), Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

INTERNACIONAL X GRÊMIO | FICHA TÉCNICA