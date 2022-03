Inauguração da Arena Romeirão tem bom público e vitória da Seleção do Cariri

A Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte foi inaugurada a noite desta segunda-feira (28), em evento-teste com partida festiva entre as seleções do Cariri e da Capital. E com a presença do torcedor da região, com saudadas do querido estádio, a Seleção do Cariri venceu por 2 a 1.

O público oficial para a inauguração da Arena Romeirão foi de 9.358 torcedores. Estavam disponíveis 10 mil lugares, apesar da capacidade do estádio comportar agora 17 mil torcedores.

Legenda: O torcedor compareceu em grande número ao "novo" Romeirão e se emocionou Foto: Segundo Filmagens / FCF

A entrada no Romeirão foi por troca de 1 kg de alimento não perecível por ingresso. Os alimentos arrecadados serão destinados às entidades assistidas pelo Programa Mais Nutrição no Cariri.

O Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, inaugurou oficialmente a Arena Romeirão e citou os benefícios do novo equipamento.

"“É uma arena multiuso, vai ter uma parte de comércio em baixo, vai poder ser realizados grandes eventos e tem tudo que exige a CBF para a realização de grandes jogos. A ideia é estimular a economia do esporte que gera emprego, gera renda e gera oportunidades aqui no Cariri e em todo o estado”, declarou o governador.

Gols e emoção

A seleção caririense foi formada por um combinado entre os times do Icasa, Barbalha, Crato, Campo Grande e Cariri. Já o time da Capital, foi formado por um combinado entre jogadores das categorias de base de Ceará e Fortaleza, com os alvinegros jogando no 1º tempo e os tricolores atuando na segunda-etapa.

Lukinhas, atacante do Icasa, fez primeiro gol da Seleção do Cariri e o primeiro na Arena Romeirão.

"Feliz demais de estar aqui, de fazer o primeiro gol da arena e fazer história. Não tenho palavras para descrever a emoção, com meus familiares aqui".

Legenda: Os combinados do Cariri e da Capital fizeram a alegria do torcedor que compareceu ao Romeirão Foto: Segundo Filmagens / FCF

A Seleção do Cariri marcou o segundo com França, atleta do Barbalha, cobrando pênalti, aos 29 minutos.

Após o gol, o atacante falou da emoção de jogar com a torcida no Romeirão

"Importante para a região, que estava carente do torcedor no Romeirão, na arquibancada. Se Deus quiser aqui vai estar sempre lotado", declarou França, atleta do Barbalha.

A Seleção da Capital diminuiu o placar aos 7 do 2º tempo, com gol de cabeça de Romário, atleta do Fortaleza.

Confraternização

Após o fim da partida, os jogadores das duas equipes se confraternizaram e foram ovacionados pela torcida que compareceu. Os jogadores se emocionaram com o contato com o torcedor na Arena Romeirão.

"Fico feliz da minha cidade estar com uma grande arena dessa, estar representando nossa cidade também. Atuei bem, saímos com a vitória. Espero marcar ainda mais gols jogando aqui no Romeirão", declarou o meia Thiaguinho.

Jogo oficial

O primeiro jogo da Arena Romeirão deve ser Icasa e Globo/RN, pela Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para 17 de abril, e pode contar com a capacidade máxima do estádio, que deve receber a totalidade das cadeiras até a data do jogo.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte