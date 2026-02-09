Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Hugo Calderano chega ao 2º lugar do ranking mundial pela primeira vez

Brasileiro de 29 anos consegue marca histórica

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:48)
Jogada
Legenda: Hugo Calderano, atleta brasileiro.
Foto: Foto por WANG ZHAO / AFP

Aos 29 anos, Hugo Calderano alcança nesta segunda-feira (9) um marco histórico na carreira ao assumir, pela primeira vez, a vice-liderança do ranking mundial de tênis de mesa. Trata-se da melhor posição já ocupada pelo brasileiro, que havia ingressado no grupo dos dez melhores do planeta em 2018. Na atualização divulgada semanalmente pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), Calderano aparece agora como número 2 do mundo, atrás apenas do chinês Wang Chuqin. Ele subiu um posto em relação à última lista e deixou para trás outro atleta da China, Lin Shidong.

Pela primeira vez na história, um jogador de fora dos tradicionais polos asiático e europeu chega à segunda colocação do ranking. No ano em que a ITTF completa um século de existência, em 2026, Calderano torna-se o único representante das Américas a ocupar o top-2. A ascensão é fruto da combinação entre o título do brasileiro na Copa América, conquistado na semana passada, e a queda de rendimento de adversários diretos.

Lin Shidong perdeu pontos importantes acumulados no último ano, enquanto outros concorrentes tropeçaram na Copa Europeia: o francês Félix Lebrun caiu na semifinal diante do português Marcos Freitas, e o sueco Truls Möregårdh, que poderia assumir o segundo lugar mundial, foi eliminado logo na estreia pelo alemão Dang Qiu. O francês Alexis Lebrun acabou faturando a competição, com Freitas em segundo lugar.

Calderano já havia figurado entre os três melhores do mundo em janeiro de 2022, quando passou a ser considerado o principal oponente do domínio chinês. Desde então, ele também registrou campanhas de destaque, como o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, após derrotas para Möregårdh na semifinal e para Félix Lebrun na disputa pelo bronze.

