Hugo Calderano na final do Mundial de Tênis de Mesa 2025; veja horário e adversário

Em busca de fazer história novamente. O brasileiro Hugo Calderano entra em quadra neste domingo, às 9h30, para buscar fazer a dobradinha dos dois maiores torneios do tênis de mesa. O carioca chegou à final do Mundial de Doha 2025 neste sábado ao superar o chinês Liang Jingkun por 4 sets a 3, com parciais de 15-13, 11-7, 8-11, 11-8, 3-11, 7-11 e 11-9.

Neste domingo (25), o número 3 do mundo enfrentará na decisão outro chinês, o segundo do ranking Wang Chuqin, que venceu o sueco Truls Moregard por 4 a 1 na outra semifinal.

A partida será às 9h30 (horário de Brasília), com transmissão do Sportv e da CazéTV para o país.

Calderano e Wang se enfrentaram seis vezes no circuito, com quatro vitórias do chinês. Porém, o brasileiro levou a melhor na última partida, na semifinal da Copa do Mundo deste ano.

“Vai ser mais uma batalha muito desafiadora. O Wang Chuqin realmente é hoje o melhor do mundo. Já há alguns anos ele vem dominando as maiores competições. Vamos ver o que acontece. Já ganhei dele algumas vezes, mas vai ser um jogo muito difícil”, projetou Calderano.

ONDE ASSISTIR:

Jogo terá transmissão do Sportv e da CazéTV

QUAL HORÁRIO DO JOGO DO HUGO CALDERANO?

Jogo será às 9h30